Aurélie Dotremont fête ses 30 ans en plein confinement : sa réponse aux critiques

L'influenceuse et Thomas, aka Toto, ont aussi pris la parole ensemble sur les réseaux sociaux : "Je suis juste venu pour les 30 ans de ma soeur. Il était hors de question que je manque ses 30 ans. On s'est régalé. Dylan, son copain, a organisé une fête. On était 6 ou 7. Ce n'est pas bien parce que c'est corona, mais on était 6 ou 7, on a suivi le protocole de sécurité. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, il était hors de question que je manque ses 30 ans. On n'a fait de mal à personne", a balancé l'ex de Leana avant qu'Aurélie Dotremont ajoute : "Mais ce n'est pas bien. On n'est pas fier de ce qu'on a fait."