Aurélie Dotremont et Jelena virées d'une soirée pour une histoire de drogue ? Leur version

Aurélie Dotremont confirme que Jelena a été virée avec ses potes, mais pour une danse olé olé

Aurélie Dotremont a par contre confirmé que le groupe de Jelena s'était fait virer. Mais pas à cause de la drogue. Ce serait à cause d'une danse sexy de Kevin, l'ami de Jelena. "Arrêtez de danser sexy avec le short remonté" auraient même demandé les employés de l'établissement, avant de "faire payer l'addition pour ensuite venir à 15 bodyguards pour mettre 1 garçon de 40 kilos tout mouillé dehors parce qu'il a dansé à 12h un peu olé olé".

Jelena qui avait été jugée "défigurée" par la chirurgie esthétique "a voulu comprendre et de là on s'en est violemment prise à elle". Donc "mon groupe d'amis a décidé de soutenir les amis de Jelena et de s'en aller" a précisé Aurélie Dotremont, "voilà la vraie histoire".

La candidate qui était aussi dans Moundir et les Apprentis Aventuriers et Les Princes et les Princesses de l'Amour sur W9 a aussi déclaré : "Il y a eu des allers/retours au fumoir et aux toilettes bien sûr car sur une journée avec l'alcool on urine beaucoup mais ça s'arrête là !". "Vos mensonges pour faire du buzz n'ont aucun intérêt à part vous remplir les poches et nous salir un peu plus" a-t-elle lâché.