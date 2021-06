Jelena victime d'une opération de chirurgie esthétique ratée : "J'ai les seins détruits"

La candidate qui a été accusée d'avoir flirté avec Julien Tanti sur le tournage d'Objectif Reste du Monde avait été taclée dans le passé à cause d'une de ses opérations de chirurgie esthétique. Leana, avec qui elle avait eu un clash coupé au montage dans Les Anges 11, l'avait clashée sur ses fesses refaites. Leana avait comparé les fesses de Jelena à un "c** en forme de pomme de terre", ce à quoi Jelena avait répondu : "T'inquiète, tu resteras la numéro 1 des gros c*** les plus sales de Paname, je ne prendrai pas ta place", "parce qu'en attendant ton fameux super c** il ne t'a jamais servi à garder un mec plus de 3 mois sans tromperie et sans cassure".