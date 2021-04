Jelena (Les Vacances des Anges 4) et Thomas, les retrouvailles des ex ! (EXCLU VIDEO)

Après un début d'aventure mouvementé à cause de ses disputes avec ses ex, Thomas retrouve sa tranquillité depuis que Leana et Rawell sont parties des Vacances des Anges 4. Il est déterminé à kiffer son séjour en République Dominicaine, mais ça, c'était sans compter sur la surprise réservée par la production : la venue d'une autre de ses ex, Jelena ! Les deux candidats ne se sont pas séparés en bons termes dans Les Anges 11, mais la situation a dû pas mal changer depuis, non ?

Thomas retrouve une autre de ses ex, Jelena !

Elle a même totalement évolué puisque Thomas et Jelena ont enterré la hache de guerre et sont heureux de se revoir dans Les Vacances des Anges 4. Dans un extrait exclu du prochain épisode, à mater dans notre diaporama, on découvre l'arrivée festive de l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 4 et la réconciliation officielle entre les deux ex : "C'est une poto maintenant. Je vais pouvoir l'aider dans cette aventure et elle va pouvoir m'aider à son tour", confie Toto en interview.

La suite s'annonce donc plutôt prometteuse, mais on sait très bien que nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. En tout cas, on peut d'ores et déjà vous dire que Jelena va se mettre en couple avec Kevin Zampa dans Les Vacances des Anges 4. Leur relation a d'ailleurs duré quelques temps après le tournage avant de se terminer au mois d'avril : "Le problème, ce n'est pas lui, mais moi qui, je pense, n'ai pas cicatrisée à fond de ma dernière relation. Si on doit être ensemble, on se retrouvera", a confié la jolie brune, en froid avec Leana.