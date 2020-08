Arrow saison 8 : Oliver ne devait pas mourir durant le crossover, le créateur s'explique

C'est à l'occasion du gigantesque crossover Crisis on Infinite Earths organisé au sein du Arrowverse qu'Oliver Queen a finalement perdu la vie après avoir passé des années à souffrir pour sauver Star City et le reste du monde. Un sacrifice difficile à accepter pour de nombreux fans, mais qui était inévitable pour Marc Guggenheim, le créateur de Arrow.

La mort d'Oliver était inévitable

"Depuis le début, j'ai toujours milité pour qu'Oliver meurt" a-t-il ainsi assuré à ComicBookMovie. La preuve d'un sadisme hors-pair de sa part ? Une vengeance à l'encontre de Stephen Amell avec qui il aurait pu être fâché ? Pas du tout. Simplement, le destin d'Oliver l'appelait tristement à rejoindre son père, "Quand vous découvrez Oliver la première fois dans le pilot, il n'est qu'un petit con gâté avant de se faire lessiver sur Lian Yu. Et puis, quand il revient de ses 5 années en enfer, il est l'équivalent d'un tueur en série en saison 1".

Aussi, Marc Guggenheim en était persuadé depuis le début, peu importe les bonnes actions effectuées par Oliver au fil du temps et le nombre de personnes sauvées sous sa capuche, il lui aurait été impossible de s'en tirer aussi facilement, "J'ai toujours senti que la quantité de sang qu'il avait sur les mains devait être payée par son propre sang à la fin." De fait, ne soyez pas triste de cette fin car elle était inévitable, "Ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'imaginer cette histoire se terminer d'une autre façon".

Le héros ne devait pas mourir durant le crossover

Cependant, si vous aussi - à l'instar de Stephen Amell toujours en colère à ce sujet, vous trouvez que la mort d'Oliver était impersonnelle, loin de sa série Arrow et de toute son ambiance, vous avez raison. Marc Guggenheim l'a confessé, le personnage n'était pas censé mourir à cet instant, "Le plan d'origine, le truc dont j'avais toujours été persuadé, était qu'il devait mourir dans le dernier épisode de Arrow". Alors, pourquoi avoir subitement changé d'idée ? Il s'est tout simplement laissé entraîner par la hype du crossover, "Dès que l'on a su que Crisis on Infinite Earths allait coller à la diffusion de la dernière saison d'Arrow, on a changé certaines choses". Et pour le coup, c'était une mauvaise idée.