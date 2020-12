Arrow : le spin-off Green Arrow and The Canaries toujours d'actualité ? Katherine McNamara répond

Arrow a pris fin en janvier dernier sur la CW aux USA, mais l'univers de la série est loin d'être véritablement terminé. On l'a récemment appris, David Ramsey va prochainement reprendre son rôle de Diggle dans 5 séries du Arrowverse. De fait, puisque les producteurs de cette franchise ne semblent pas décidés à ranger au placard les personnages de cette fiction, y a-t-il encore un espoir de voir un jour sur nos écrans Green Arrow and The Canaries, son spin-off ?

Encore un espoir pour Mia ?

C'est la question que TVLine vient justement de poser à Katherine McNamara, l'interprète de Mia. Malheureusement, comme elle l'a elle-même confessé, elle n'a aucune nouvelle à ce sujet, "Ça fait un moment maintenant [que l'épisode pilot a été diffusé]. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'ils prévoient pour ça".

Cependant, il est encore trop tôt pour déprimer. La comédienne l'a aussitôt précisé, elle ne perd pas espoir de retrouver son héroïne, "La chose que je sais, c'est que je n'en ai pas terminé avec Mia Smoak. Comme vous le savez avec cet univers, les gens peuvent un peu réapparaître à tout moment, de n'importe quelle façon". Autrement dit, même si le spin-off ne voit jamais le jour, elle ne ferme pas la porte à une apparition dans une autre série du Arrowverse en tant que Mia, "J'adorerais revenir et continuer à jouer dans ce monde".

Une héroïne passionnante à explorer

Par ailleurs, Katherine McNamara a révélé ce qu'elle aurait aimé / aimerait aborder dans Green Arrow and The Canaries. Et sans surprise, c'est l'état psychologique de son héroïne qui l'intrigue énormément, "J'avais vraiment hâte de voir comment Mia allait gérer cette dualité en elle. Le fait qu'elle a connu son futur post-Crisis mais aussi son futur pre-Crisis, et qu'elle a tout en elle. Et puis aussi, la voir gérer le fait de reprendre le flambeau de son père avant même d'être prête et de sentir qu'elle le mérite. Ca serait vraiment une aventure intéressante à explorer".

Reste à savoir si la CW va enfin se décider à entendre son message ou non.