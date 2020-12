Arrow : Diggle de retour dans 5 séries du Arrowverse, un lien avec Green Lantern ?

La série Arrow est peut-être terminée depuis plusieurs mois, mais cela ne signifie pas que ses personnages n'ont plus d'avenir au sein du Arrowverse. Aussi, on vient de l'apprendre, tandis qu'un spin-off centrée sur certaines héroïnes de Star City est toujours dans les cartons, c'est David Ramsey qui vient d'accepter de reprendre son rôle de Diggle à l'écran.

Diggle de retour

D'après les informations de Deadline, le comédien fera donc 5 apparitions différentes l'an prochain avec une présence confirmée dans un épisode de la saison 7 de The Flash, un épisode dans la saison 6 de Supergirl, un épisode dans la saison 2 de Batwoman, un épisode de la saison 1 de Superman & Lois et un épisode dans la saison 6 de Legends of Tomorrow. A ce sujet, il a également été précisé qu'il jouera "un rôle mystérieux" dans la série portée par Caity Lotz (Sara Lance).

Cela aura-t-il un lien avec le teasing mis en place lors de la conclusion de Arrow ? Ce n'est pas impossible. Souvenez-vous, alors que Diggle se rendait en direction de Metropolis, il découvrait un mystérieux objet vert lumineux tombé du ciel, ce qui ouvrait clairement la porte à un lien avec la licence Green Lantern. Or, l'acteur - qui n'a jamais caché être partant pour incarner ce super-héros, avait promis il y a déjà quelques mois que ce mystère serait résolu, "Je ne sais pas ce qu'il signifie. Mais on va le savoir. Croyez moi ou non, on va le découvrir".

De là à dire que Diggle va bientôt se transformer en Green Lantern et profiter de ses passages dans les autres séries pour faire les présentations et lancer l'idée d'une Justice League...