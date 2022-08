Arnaud Ducret dans tous ses états : "Vulgaire", "malaisant", "pas drôle"... les téléspectateurs pas fans de l'émission

Quelques semaines après l'édition 2022 du Marrakech du Rire sur M6, c'est ce mardi 16 août 2022 que TF1 a diffusé Arnaud Ducret dans tous ses états, une nouvelle émission d'humour. Au programme ? Le comédien, qui avait carte blanche pour l'occasion, s'était entouré de ses amis comme Michaël Youn, Fauve Hautot, Élie Semoun ou encore Arthur pour nous offrir un mélange de sketchs filmés et de performances scéniques.

L'émission d'Arnaud Ducret détruite sur Twitter

Malheureusement, si les moyens étaient donc présents et qu'il apparaissait évident que l'acteur s'était amusé comme jamais à préparer tout ça, la réception du public s'est révélée être aussi désastreuse que le festival d'humour de Jamel Debbouze. Là où Arnaud Ducret - que l'on retrouvera bientôt au cinéma dans le film Le Visiteur du futur, fait habituellement l'unanimité, son prime-time a à l'inverse déçu les téléspectateurs qui n'ont pas manqué de partager leurs critiques sur les réseaux sociaux.

En cause ? La vulgarité des blagues proposées avec un humour qui n'a pas évolué depuis des années et un côté boys club un peu gênant malgré la présence de quelques femmes comme Elodie Poux ou Audrey Fleurot. "J'aime bien Arnaud Ducret mais là c'est carrément malaisant" ; "Arnaud Ducret et Michaël Youn sont deux excellents comédiens, en revanche cet humour a très mal vieilli", peut-on ainsi lire parmi les réactions softs, tandis que du côté des remarques plus virulentes, on y retrouve : "Horriblement vulgaire, malaisant, ultra cringe, une belle émission de merde franchement c'est du jamais vu" ; "De l'humour de vieux mec hétéro avec des allusions sexuelles toutes les 30 secondes, on est fatigués !" ou encore "Le pire spectacle humoristique de tous les temps. Summum de la gênance".

Oui, on est loin de la standing ovation.