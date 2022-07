Marrakech du rire 2022 : les conditions strictes fixées aux humoristes, attention aux blagues interdites !

Le Marrakech du rire est de retour ce mardi 19 juillet 2022 sur M6 pour fêter ses 10 ans. Pour l'occasion, Jamel Debbouze, qui a récemment donné son avis sur un éventuel retour de la série H, a encore une fois réuni la crème des humoristes sur cette scène devenue mythique.

On retrouvera notamment, Michaël Youn, Jarry, Jeff Panacloc, Ahmed Sylla, Kad Merad, Camille Lellouche, Caroline Vigneaux, Booder, Nawell Madani, Maxime Gasteuil, Waly Dia, Paul Mirabel, Fatsah Bouyahmed, Kev Adams, qui a démenti les rumeurs de couple avec Diane Leyre, Redouanne Harjane, Wahid Bouzidi ou encore Elie Semoun.

"Pas de sexe, pas d'allusion à Dieu"

Ce dernier a accordé une interview à TV Mag, peu de temps après son passage au Maroc, et a révélé les sujets que le mari de Mélissa Theuriau interdisait d'aborder aux humoristes. Lorsqu'on lui a demandé s'il considérait qu'on ne "peut plus rire de tout", il a répondu sans langue de bois : "Non, mais je reviens du Marrakech du rire et on doit faire attention à ce que l'on dit devant le public marocain : pas de sexe, pas d'allusion à Dieu. C'est à l'image de la société actuelle. Combien d'artistes ont été censurés ou obligés de s'excuser comme Norman, accusé de racisme, ou Arthus, éjecté de TikTok après une blague sur le handicap. Je me dis aussi qu'on ne pourrait plus faire la moitié des Petites annonces !".

L'humoriste a ensuite déclaré son amour au festival créé par Jamel Debbouze : "J'y participe depuis le début. J'adore le Maroc et les Marocains, qui ont une autodérision et un sens de l'humour extraordinaires. J'ai aussi un lien fort avec Jamel. Sa famille et la mienne viennent de Taza. On se connaît depuis longtemps, il est d'une gentillesse incroyable !"

Pour voir le spectacle, rendez-vous ce mardi 19 juillet 2022 à partir de 21h10 sur M6.