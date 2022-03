Kev Adams en couple avec Diane Leyre ? Sa réponse parfaite aux rumeurs avec Miss France 2022

En 2017, la relation entre Iris Mittenaere et Kev Adams a affolé la presse people. Les deux amoureux n'ont jamais réellement officialisé, avant que l'humoriste ne se livre sur leur rupture dans les colonnes de Paris Match. "Sortir avec Miss Univers 2016 a été mon quotidien pendant près d'un an. Elle est la première personne qui a vu mon spectacle ! Encore aujourd'hui, nous avons une très belle relation, j'ai toujours beaucoup d'amour pour elle. Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés, mais quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant près d'un an, l'affection ne disparaît pas du jour au lendemain" avait-il confié.

De nouveau en couple avec une Miss France ?

D'après le magazine Ouah, Kev Adams aurait retrouvé l'amour auprès d'une nouvelle reine de beauté : Diane Leyre, Miss France 2022 ! Une information qui a beaucoup surpris le principal concerné, qui s'en est amusé sur ses comptes Tiktok et Instagram. "Les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de 'Je ne suis pas au courant de ma propre vie' (...) Non mais les gars, je ne comprends pas ! Il n'y a qu'à moi que ça arrive de ne pas être au courant de ma propre vie. On m'apprend des trucs sur ma vie" s'amuse-t-il, avant de lire quelques extraits de l'article.