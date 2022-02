Kev Adams complexé : "Je ne me regarde jamais dans un miroir"

Après Haters, disponible sur Amazon Prime Vidéo, c'est au cinéma que Kev Adams fait son retour, trois ans après la sortie du film All Inclusive. Devenu une star grâce à la série Soda, l'acteur a évolué sous les yeux du public puisqu'il a fait ses débuts à l'adolescence. Depuis, il a évidemment beaucoup changé. Mais il l'avoue, il n'est pas très à l'aise avec son corps.

Kev Adams complexé par son physique

Dans une interview donnée à Télé 7 Jours, Kev Adams est revenu sur ses complexes dans la vie de tous les jours et confié ne pas à être toujours à l'aise dans son corps. "J'ai beaucoup de mal avec mon image, je ne me regarde jamais dans un miroir" a-t-il expliqué, ajoutant être "ultrasensible" et avoir du mal à s'ouvrir aux autres. Celui qui participe aussi à Mask Singer en tant qu'enquêteur sur TF1 n'est donc pas forcément toujours bien dans sa peau malgré la célébrité. Au contraire, même.

"Je reçois une violence verbale que peu d'artistes subissent"

Dans cette interview, Kev Adams s'est aussi confié sur une chose qui lui pèse beaucoup : les nombreuses critiques. Il explique qu'être clivant n'est pas un problème mais que, dans son cas, ces critiques sont systématiques. "Des personnes écrivent des mots qui dépassent la simple critique, (...) Je reçois une violence verbale que peu d'artistes subissent." juge-t-il. Une situation parfois compliquée à vivre. "J'essaie de me protéger, mais c'est compliqué. J'ai du mal à en saisir la raison. Ce n'est pas faute de m'être interrogé" a-t-il ajouté.