Ariana Grande et Mikey Foster en couple ? Les rumeurs relancées

Depuis qu'ils ont joué aux amoureux dans le clip Boyfriend, Ariana Grande et Mikey Foster sont scrutés par les fans. Ce week-end, la chanteuse de Thank U, Next et le chanteur du groupe Social House se sont revus à Disneyland en Californie. De quoi relancer les rumeurs de romance, d'autant plus qu'ils se sont affichés très proches et complices. Alors, sont-ils en couple ?

Ariana Grande locks arms with Mikey Foster as they enjoy a date night at Disneyland https://t.co/OhjIoEtenY — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 2, 2020

Sur les images, Ariana Grande et Mikey Foster se montrent particulièrement complices. Très proches, ils se tiennent par la main ou par le bras suivant les clichés, mais quoi qu'il en soit, ils ne se quittent pas. "Ariana est restée proche de lui toute la soirée, elle n'a pas lâché son bras une seconde" a d'ailleurs raconté une source au tabloïd anglais. Amis ou in love ? Seule petite ombre à leur supposé date ? Les possibles tourtereaux n'étaient pas seuls. Ariana Grande avait aussi invité une amie et deux potes. Sans compter le guide VIP qui les a emmené dans toutes les attractions du parc de Mickey et Minnie. Ensemble, la bande d'amis a ainsi pu faire Les Gardiens de la Galaxie ou encore se promener dans Star Wars : Galaxy's Edge, la nouvelle zone thématique sur la saga de George Lucas, ouverte en mai 2019. Celle qui avait réagi en découvrant son sosie impressionnant sur TikTok a-t-elle donc organisé une sortie entre potes ? Ou était-il question de présenter son nouveau copain à ses amis ?