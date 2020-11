Ariana Grande dénonce les stars de TikTok qui font des soirées pendant la pandémie

Ariana Grande clashe les stars de TikTok

En août 2020 déjà, Bryce Hall avait fêté ses 21 ans sans masques et sans distanciation, ce qui lui avait valu une coupure de courant à la Sway House. Et maintenant, beaucoup de stars de TikTok continuent de faire des soirées malgré la pandémie de Covid-19 toujours présente. Ils font la fête régulièrement à Saddle Ranch à Los Angeles en Californie (Etats-Unis). Interviewée lors du Zach Sang Show, Ariana Grande a clashé tous les TikTokeurs et les TikTokeuses qui continuent de ne pas respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.

"De toutes les choses que nous aurions pu faire, ne pouvions-nous pas rester chez nous quelques semaines de plus comme tous les autres pays qui vont bien et sont meilleurs que nous ?" a lancé l'interprète de 7 Rings, "Avons-nous vraiment tous eu besoin d'aller à Saddle Ranch à un point tel que nous n'aurions pas pu attendre que la pandémie mortelle passe ? Nous avions tous vraiment besoin de mettre nos bottes de cowgirl et de monter un taureau mécanique à ce point ? Nous avions tous besoin de ce post Instagram à ce point ?".

Dixie D'Amelio et Addison Rae répondent à la chanteuse

Deux grandes stars de TikTok ont réagi aux reproches d'Ariana Grande. Dixie D'Amelio, la soeur de Charli D'Amelio, interrogée par Pap Galore, a répondu : "Je ne sais pas vraiment quoi penser", "je veux dire, elle a raison. Elle a raison, oui. C'est une reine, je l'aime".

Saddle Ranch "est comme un terrain de jeu pour les TikTokers en ce moment" a confirmé Addison Rae au même média. "Je pense qu'il est juste qu'elle dise ça" a-t-elle déclaré à propos d'Ariana Grande, "Je pense que c'est compréhensible. Je n'y suis absolument pas allée. J'ai juste essayé de rester chez moi et de m'entraîner. Je me suis beaucoup entraînée et j'ai aussi préparé mon film".