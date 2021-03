April Benayoum : le titre de Miss France 2021 perdu à cause des insultes racistes ? Elle répond

Grande favorite à l'élection Miss France 2021 le 19 décembre 2020, April Benayoum était finalement repartie avec le titre de Première Dauphine. Et pour cause, si la Miss Provence était arrivée à égalité avec Amandine Petit le soir de la cérémonie, c'était bien cette dernière qui avait obtenu le plus de voix de la part du public.

April Benayoum a été choquée par les insultes racistes

Une situation classique ? Oui... et non. On s'en souvient tristement, cette soirée ne s'était en réalité pas déroulée d'une façon normale. A partir du moment où April Benayoum avait révélé avoir des origines israéliennes, la jeune femme de 22 ans s'était immédiatement retrouvée au centre de commentaires antisémites et insultes racistes sur Twitter.

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 12 mars 2021 afin de revenir sur cette affaire, l'ex-candidate à l'élection n'a d'ailleurs pas masqué sa peine ressentie face à une telle situation, "Ça a été dur, on ne s'attend pas du tout à recevoir ce genre de messages quand on participe à Miss France. Bien sûr que ça m'a blessée."

La Miss regarde devant elle

Cependant, là où certaines personnes avaient rapidement imaginé que ces actes de racisme à son encontre l'avaient malheureusement privée de couronnement, April Benayoum n'a pas souhaité entrer dans ce petit jeu du "et si". Après avoir révélé à Cyril Hanouna, "On peut se poser la question le nombre de fois qu'on veut. On ne le saura jamais", la Miss a assuré qu'elle ne croyait pas en cette hypothèse, "Je ne pense pas [que ce soit le cas]. Je ne serais pas allée aussi loin dans l'aventure si c'était vraiment problématique. Je suis quand même arrivée première dauphine. Moi, je ne pense pas et je n'ai pas envie de me poser la question sur ça". Un fair-play de grande classe de sa part.

Surtout, même si April Benayoum a tout logiquement porté plainte pour injures à caractère raciste, elle a confessé vouloir "passer à autre chose". Aussi, plutôt que de se préoccuper de cette élection ratée, elle préfère désormais voir devant et profiter des options qui s'offrent à elle, "Il ne faut pas rester dans cet état d'esprit. On a plein de propositions avec Miss France. Je fais du mannequinat et de l'influence."