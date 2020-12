April Benayoum (Miss Provence) visée par des insultes antisémites : elle réagit, une enquête ouverte

Alors que Amandine Petit (Miss Normandie 2020) et April Benayoum (Miss Provence 2020) étaient à égalité lors du concours Miss France 2021, ce sont finalement les votes du public qui ont compté en priorité, offrant ainsi la victoire à Amandine Petit. Une victoire vivement commentée sur les réseaux, tout comme la défaite d'April Benayoum, mais Miss Provence 2020 s'est surtout retrouvée visée par de nombreuses insultes antisémites, suite à la diffusion de son portrait dans lequel elle parle notamment de ses origines israélo-italiennes.

April Benayoum réagit aux insultes antisémites

Certains messages font l'apologie de la Shoah tandis que d'autres sont à caractère racistes et livrent des menaces : "Tonton Hitler a oublié de t'exterminer", peut-on notamment lire sur Twitter. Choquant ! April Benayoum a réagi à cette vague de haine de manière assez calme dans une interview avec Nice Matin : "Je n'ai bien sûr rien vu en direct. J'ai appris l'existence de ces propos par mes proches. C'est triste d'assister à de tels comportements en 2020. Je condamne bien évidemment ces propos, mais ça ne me touche absolument pas."

Miss France 2021 la défend

Suite à l'apparition de ces messages antisémites, plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à Miss Provence 2020, comme Jean-Pierre Foucault, Sonia Rolland, Marlène Schiappa, qui a saisi la justice pour cette affaire, Manuel Valls, Capucine Anav, Isabelle Balkany, Gérald Darmanin, Alexia Laroche-Joubert ou encore Amandine Petit.

"C'est extrêmement décevant. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir des propos tels à l'époque à laquelle on est (...) Je ne pense pas que ces propos racistes et antisémites aient leur place dans un concours de beauté. Je soutien énormément April Benayoum et si elle a été élue 1ère dauphine, c'est parce qu'elle méritait sa place", a confié Miss France 2021 à BFM TV.