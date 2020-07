Antonin (Les 12 coups de midi) en couple ou célibataire ? Il répond

Le 19 juin dernier était une date importante dans l'émission des 12 coups de midi : Eric, le maître de midi depuis 199 participations se faisait éliminer face à Colas et repartait avec 921 316 euros de gain et de cadeaux. Si le jeune candidat prenait sa place, il ne la gardait pas longtemps et se faisait remplacer au bout de quelques jours par Antonin. Maître de midi depuis le 25 juin 2020, l'étudiant de 20 ans remportait sa première étoile mystérieuse seulement quelques jours après son arrivée. De quoi impressionner Jean-Luc Reichmann, les téléspectateurs, mais surtout les téléspectatrices.

Antonin, maître des 12 coups de midi célibataire ?

S'il n'a pas encore reçu de courrier du coeur, contrairement à d'autres maîtres de midi, le candidat a confié dans une interview accordée à Télé Loisirs recevoir des messages d'admiratrices : "Sur les réseaux sociaux où je suis assez présent, je reçois quantité de messages privés, tous sympathiques. Certains se décrivent comme des fans et m'envoient leurs encouragements. Et j'ai quelques messages un peu tendancieux de leur part. C'est marrant." Mais est-il un coeur à prendre ? "Depuis toujours, quasiment", a-t-il répondu, confirmant être célibataire. Il ajoute même : "Jean-Luc Reichmann aime bien insister dessus, du coup, il y en a qui tentent leurs chances". Espérons qu'il trouve l'amour grâce à l'émission de TF1...