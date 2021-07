Antoine Griezmann lâché par KONAMI après la polémique raciste, conséquence à venir avec Barcelone ?

KONAMI se sépare d'Antoine Griezmann

On ne rigole pas avec le racisme et KONAMI vient d'envoyer un message fort. Depuis quelques jours, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann se retrouvent en effet au centre d'une polémique, la faute à une ancienne vidéo qui les met en scène en train de ridiculiser des employés asiatiques dans un hôtel. Et si le principal responsable de ces remarques racistes était Dembélé, que l'on pouvait notamment entendre dire, "Toutes ces sales gueule (...) Vous êtes en avance ou vous êtes pas en avance dans votre pays, ouais ? !", c'est bien Griezmann - qui ne condamnait pas les propos de son pote, qui est le premier à payer pour ce scandale.

Dans un communiqué publié sur Twitter, KONAMI a annoncé avoir pris la décision de mettre fin à sa collaboration avec Antoine Griezmann, alors même que le footballeur venait tout récemment d'être présenté comme le nouvel ambassadeur de la marque Yu-Gi-Oh!, "Konami Digital Entertainment estime [...] que la discrimination de quelque nature que ce soit est inacceptable. Nous avions annoncé (début juin) qu'Antoine Griezmann devenait notre ambassadeur du contenu mais, à la lumière des événements récents, nous avons décidé d'annuler le contrat."

Une polémique raciste aux grosses conséquences ?

Et les problèmes pourraient ne pas s'arrêter là pour le joueur. KONAMI l'a ensuite précisé, cette vidéo - qui aurait été filmée durant une tournée au Japon en 2019 avec le FC Barcelone, pourrait au contraire avoir des conséquences sur son propre club, dont l'entreprise est notamment l'un des partenaires, "En ce qui concerne notre franchise eFootball PES, nous demanderons au FC Barcelone, en tant que club partenaire, d'expliquer les détails de cette affaire et ses actions futures."

Il est bien évidemment trop tôt pour s'avancer à ce sujet, mais les actions futures en question pourraient bien concerner l'avenir des deux Français en Catalogne. Après tout, le FC Barcelone a fortement besoin de liquidités pour la saison à venir côté mercato et masse salariale, et cette polémique pourrait donc être l'occasion idéale pour sanctionner ces deux joueurs en les ajoutant à la liste des transferts ou en les sanctionnant financièrement pour faute grave.

On le sait, l'image du FC Barcelone en a pris un sacré coup à la suite de cette histoire et se retrouve désormais acculé. Ce mardi 6 juillet 2021, c'est notamment Hiroshi Mikitani, PDG de Rakuten - autre sponsor historique du club, qui a fait part de sa colère sur Twitter vis-à-vis de tels propos et mis la pression sur l'institution barcelonnaise, "Je suis vraiment attristé que les joueurs de Barcelone aient tenu des propos discriminatoires. D'autant plus que Rakuten a adhéré à la philosophie barcelonaise et est un sponsor du club. Ce genre de remarques est inacceptable en toutes circonstances, et nous allons protester officiellement, en attendant de connaître la position du FC Barcelone sur le sujet."

Entre l'élimination précoce à l'Euro 2020, les clashs avec ses coéquipiers et maintenant ça, Antoine Griezmann passe clairement l'un des pires étés de sa vie.