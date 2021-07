Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé accusés de racisme : ils réagissent à la polémique

Ils réagissent

Quelques jours après le début de la polémique et les accusations de racisme, Antoine Griezmann est sorti du silence sur Twitter : "Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j'ai pu offenser mes amis japonais."