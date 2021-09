Antoine Griezmann et Karim Benzema brillent à deux, Kylian Mbappé trollé sur Twitter

Hallelujah, les miracles existent : l'équipe de France a ENFIN gagné un match de football. Ce mardi 7 septembre 2021, les Bleus ont en effet vaincu la Finlande (score final : 2-0) lors de la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Bon okay, ce n'était que la 54ème équipe au classement FIFA - qui était sortie dès le 1er tour à l'Euro 2020, et on parle d'un pays qui compte seulement 5,5 millions d'habitants, mais on prend tout de même.

Oui, après des contre-performances ridicules contre la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine ces derniers jours, on commençait sérieusement à réfléchir à l'idée d'engager un détective pour partir à la recherche de "la chatte à DD" et enquêter sur la possibilité qu'Antoine Griezmann et Karim Benzema, plus nuls que jamais, aient été remplacés par des sosies.

Griezmann et Benzema savent de nouveau jouer au foot

Aussi, face à ce formidable exploit et le retour d'un vrai football (c'était Léo Dubois ou Roberto Carlos ? La question est posée...), les supporters ont profité des réseaux sociaux pour exprimer leur soulagement et s'emballer devant les combinaisons / connexions impressionnantes du duo offensif, qui s'est donc souvenu de comment on fait des une-deux et que pour marquer des buts il faut cadrer des frappes.

Entre l'incroyable technique de Karim Benzema capable de martyriser des défenseurs qui évoluent dans les terribles équipes de HJK (Finlande), Anórthosis Famagouste (Chypre) et IF Elfsborg (Suède), et le retour de la précision chirurgicale d'Antoine Griezmann avec un ballon malgré ses cheveux longs, les fans ont effectivement retrouvé un semblant de joie de vivre.

Un duo performant, l'absence de Mbappé moquée

Malheureusement, si cette complicité quasiment inédite entre les deux joueurs, que l'on n'espérait plus, a donc été saluée sur Twitter, elle a également fait une victime collatérale : Kylian Mbappé. La raison ? Les supporters n'ont pas manqué de remarquer que Benzema et Griezmann ont de nouveau su jouer au football pile au moment où le joueur du PSG, décrit comme une diva en coulisses, était blessé et donc absent de l'équipe.

De fait, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, celui qui rêve d'être le Best Friend Forever de KB9, au point de ne jurer que par lui en équipe de France, quitte à oublier de jouer avec ses autres coéquipiers, s'est retrouvé au centre de nombreux détournements hier soir. Ces moqueries, aussi drôles qu'originales, vont-elles de nouveau motiver Mbappé à prendre rendez-vous avec la FFF pour réclamer du soutien ? A suivre...