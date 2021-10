Angèle condamnée à payer 12 000 euros à Raphaël et Tiffany ? Elle dément complètement

Angèle Salentino VS Raphaël Pépin et Tiffany Gounin : elle devrait payer 12 000 euros de dédommagement

Angèle Salentino avait été exclue des Vacances des Anges 4 sur NRJ12. Sur les réseaux, elle a accusé Raphaël Pépin et Tiffany Gounin de harcèlement, de menaces et même d'agression. Elle avait dénoncé le comportement violent de Raphou Peps mais aussi l'attitude de certains membres de la prod des Vacances des Anges 4. Angèle avait alors été soutenue par plusieurs candidates de télé-réalité et même par de nombreux internautes, qui avaient lancé une pétition pour sortir Raphaël Pépin de la télé-réalité. Angèle Salentino avait alors annoncé avoir porté plainte contre Raphaël Pépin et Tiffany Gounin. Et en plus de cette enquête et de ce procès, il y en aurait un autre : Raphaël aurait porté plainte contre Angèle pour diffamation.

Et le candidat qui était au casting des Vacances des Anges 4 a posté dans sa story Instagram : "Grosse annonce aujourd'hui" avec un sticker juge, "on vous expliquera tout, restez connectés". Selon Public, les amoureux qui sont dans La Bataille des Couples 3 sur TFX auraient gagné le 2ème procès où ils accusaient Angèle de "propos diffamatoires et injurieux". "Angèle Daheb doit verser au couple formé par Raphaël Pépin et Tiffany Gounin, la somme de 12 000 euros pour dédommagement" est-il écrit.

"Raphaël Pépin et Tiffany nous expliquent qu'ils souhaitent que ce procès serve d'exemple. Il ne faut plus que des gens connus usent de leur notoriété pour faire du tort aux autres" est-il précisé, "De plus, le candidat tient à souligner que l'argent n'est pas au coeur de leurs préoccupations, mais qu'il s'agit bien là de remettre les choses à leur place".