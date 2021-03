Ana Ortiz (Love, Victor) : "On peut faire des efforts sur la diversité" (Interview)

A l'origine prévue pour Disney+, la série Love, Victor (spin-off du film Love, Simon) a finalement été diffusée sur Hulu aux Etats-Unis pour le mois des fiertés en juin 2020. L'arrivée de Star, nouvelle section de Disney+, nous permet enfin de pouvoir découvrir la série en toute légalité en France. On y suit l'histoire de Victor (Michael Cimino), un ado fraîchement arrivé à Atlanta, qui va se poser des questions sur sa sexualité. Ana Ortiz incarne Isabel, la mère de Victor.

J'aime le fait qu'Isabel ne soit pas une mère conventionnelle

Comment votre personnage, Isabel, se distingue-t-il des autres rôles de parents dans des séries du même genre ?

Ana Ortiz : Isabel est un personnage compliqué, elle a beaucoup de torts. D'habitude, la mère est souvent représentée comme une sainte. Mais Isabel a beaucoup de problèmes. Le fait qu'elle ait tous ces soucis lui permet de ne pas trop juger ce que vit Victor. Elle comprend qu'elle aussi a fait des erreurs donc que tout le monde ne peut pas être parfait. J'aime le fait qu'Isabel ne soit pas une mère conventionnelle, qu'elle a sa propre vie. Les producteurs et scénaristes ont vraiment voulu que chaque personnage ait sa propre vie. Ce n'est en fait pas une seule histoire mais tout le monde a sa propre histoire et toutes se rejoignent.

Love, Victor est une série inclusive, pour la communauté LGBTQ+ et pour la communauté LatinX. Quelles réactions avez-vous reçu de la part du public américain ?

Ce qu'apporte Love, Victor est vraiment unique. On peut croire que le fait de dire : "La représentation ça compte" est cliché mais non, c'est une vérité. Depuis la diffusion de la série aux Etats-Unis, beaucoup de jeunes m'ont contacté pour me dire : "Je ne savais pas comment avoir cette conversation, je ne savais comment en parler, je ne savais pas comment en parler à ma mère ou à mon père. Du coup, je leur ai dit : 'Regardons cette série ensemble'". D'autres m'ont dit : "Je ne suis pas encore prêt mais pouvoir le voir à la télévision me donne de l'espoir". Mais il y aussi des gens qui m'ont dit : "Je n'avais jamais vu une famille portoricaine représentée de cette manière avant. C'est tellement cool de vous entendre parler en espagnol". C'est super d'avoir ces réactions. Et puis il y a aussi un casting diversifié et je ne parle pas seulement de la race mais aussi du fait que nous avons des ados riches, pauvres, des sportifs, des intellos... Cette inclusivité est importante.

Vous avez déjà joué la mère d'un personnage queer dans Ugly Betty. Est-ce-que des parents viennent vous parler de vos personnages ?

C'est une de mes plus grandes joies de pouvoir jouer ces mères et vivre ces expériences. Dans Ugly Betty, Hilda n'aurait jamais permis que qui que ce soit regarde Justin de travers. Elle le défendait, croyait en lui, se battait pour son droit d'être queer et d'être ce qu'il voulait être. Isabel dans Love, Victor est son contraire, elle n'est pas tolérante, elle pense que son fils pourrait aller en enfer, qu'il est un pêcheur mais l'aime quand même tellement et est terrifiée pour lui. C'est fou de jouer cela. Souvent, quand on me parle d'Hilda, tout le monde me dit : "On t'aime". Jamais je n'ai été critiquée pour ce rôle. Pour Isabel, une mère m'a dit : "Tu dois rester sur tes principes, il doit revenir vers Dieu". Et moi je réponds : "Ce n'est pas ce qu'on a prévu mais bon d'accord...". J'aime le fait que la série lance des conversations et j'aime le fait que les gens se voient représentés à la télé. Peut-être que cette mère qui m'a dit cela peut voir qu'elle peut grandir, qu'elle peut changer et être plus tolérante.