American Horror Story saison 10 : Sarah Paulson fait des révélations sur son personnage

American Horror Story saison 10 : Sarah Paulson fait des confidences sur son personnage

Après la saison 9 d'American Horror Story, qui s'appelait AHS 1984, la célèbre série d'anthologie de Ryan Murphy se dévoile peu à peu. On savait déjà que la saison 10 d'American Horror Story accueillait deux nouveaux acteurs au casting (en plus des stars habituelles) : Macaulay Culkin (Maman j'ai raté l'avion) et Spencer Novich. Et le créateur avait dévoilé des premiers indices en postant une photo officielle, laissant supposer aux fans que les épisodes inédits porteraient sur des vampires ou sur des sirènes. Sarah Paulson a quant elle désormais donné quelques détails à Entertainment Weekly sur son personnage.

"Le personnage que j'interprète cette année dans American Horror Story a quelques problèmes, disons le simplement comme ça" a avoué Sarah Paulson, évoquant "pas mal de névroses" pour son perso, sans pour autant donner des précisions. "Je vais avoir une couleur de cheveux que je n'ai jamais eue auparavant dans la vie ou dans la série. Ça, j'ai le droit de le dire" a-t-elle ajouté, "Et j'ai un super nom. J'ai un grand nom, que je ne peux pas vous dire".

Elle révèle qu'ils ont tourné les 3 premiers épisodes

Toujours à propos de son personnage dans la saison 10 d'American Horror Story, l'actrice habituée aux rôles intenses (comme récemment dans Ratched sur Netflix) a précisé qu'elle portait une perruque. "J'ai une préférence pour l'un des deux looks parce que l'une d'elles est juste plus cool, tandis que l'autre me fait ressembler à Linda Tripp" a-t-elle confié, en faisant référence à son autre rôle dans American Crime Story : Impeachment, qui portera sur l'affaire entre Bill Clinton et Monica Lewinsky.

Quant au tournage de cette saison 10 tant attendue, il a commencé. Sarah Paulson a même indiqué : "On tourne depuis novembre dernier. On vient de commencer l'épisode 3 sur les 10 qui composent cette saison. Donc on est en plein dedans, mais tout prend un peu plus de temps à cause des protocoles sanitaires en place".