American Horror Story saison 10 : les premiers indices sur le thème dévoilés ?

La prochaine saison d'American Horror Story se dévoile petit à petit. 3 mois après la fin de la saison 9 consacrée au slasher, Ryan Murphy dévoilait le casting de la dixième saison. Bonne nouvelle pour les fans : Sarah Paulson et Evan Peters seront de retour ! A leurs côtés, on retrouvera Billie Lourd, Lily Rabe, Leslie Grossman, Kathy Bates, Angelica Ross, Finn Wittrock ou encore Adina Porter, mais aussi des nouveaux acteurs comme Macaulay Culkin, qui fait son grand retour !

Quel thème pour la saison 10 d'American Horror Story ?

Après la maison hantée, l'asile, le couvent de sorcières, le cirque monstrueux, l'hôtel hanté, la colonie perdue, la secte, l'Apocalypse et le slasher, quel sera le thème de cette nouvelle saison ? Une nouvelle affiche, qui vient d'être dévoilée, pourrait bien donner un petit indice. On y voit en effet une paire de mains en train de s'aggriper à une falaise, s'éloignant de l'océan. "Les choses commencent à échouer sur le rivage", a mystérieusement commenté Ryan Murphy, en légende de cette affiche. De plus, le réalisateur disait avoir caché un indice sur la saison 10 dans 1984... mais lequel ?