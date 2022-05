Amel Bent (The Voice 2022) victime d'attaques grossophobes : elle répond cash, avec assurance et fierté

Sur les réseaux, certains internautes se permettent vraiment tout, y compris faire des commentaires sur le physique des stars. Des attaques que certain(e)s ne vivent pas très bien et on les comprend ! Dans le passé, plusieurs célébrités ont été visées par des critiques sur leurs corps comme Louane ou bien Lola Dubini. Ce week-end, c'est Amel Bent qui était visée.

Amel Bent de retour dans The Voice et victime de critiques sur son physique

Ce samedi 14 mai pour la demi-finale de The Voice 2022, les internautes étaient plus occupés par les coachs que par les candidats. D'un côté, on retrouvait Florent Pagny, méconnaissable suite à son traitement pour son cancer du poumon mais ce n'est pas lui qui a été visé par des attaques (et encore heureux...) mais Amel Bent. La jurée avait opté pour une sublime robe moulante Louis Vuitton mettant en avant ses formes, quelques semaines après son accouchement : son troisième enfant, un garçon, est né le 7 avril dernier.