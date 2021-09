Lola Dubini (Danse avec les stars 2021) victime d'insultes grossophobes : la police intervient

"Tu as des flics qui ont entendu et qui leur ont filé 135 balles d'amende. Et j'étais avec une de mes copines Miss France, qui ne s'est pas empêchée de leur dire ce qu'elle pensait" raconte Lola Dubini. Et la star tient à préciser que ce n'est pas parce qu'elle est connue que ces personnes ont été sanctionnées. "Ils ont pris 135 euros par tête parce qu'il faut savoir que maintenant il y a une loi en France contre le harcèlement de rue et le sexisme dans la rue donc si vous croisez des policiers et que vous êtes en train de vous faire insulter ou harceler, n'hésitez pas à les alpaguer." rappelle Lola Dubini.