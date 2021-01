Amandine Petit (Miss France 2021): sa première sortie publique fait polémique, Sylvie Tellier répond

Bien que les participants portaient des masques, on peut voir sur les images que la distanciation sociale n'était pas vraiment respectée. Une chose qui a agacé les internautes mais aussi plusieurs élus. "Sur la légalité, il n'y a pas grand-chose à redire, mais il y a une question de bon sens qui se pose. Je suis triste pour cette Miss France qui doit subir cette polémique mais au niveau des organisateurs, il faut anticiper. On dit aux métiers de la culture qui ont respecté un protocole strict, qu'ils ne peuvent pas travailler, et là on a un attroupement, c'est difficile de trouver une cohérence" a déclaré Christophe Arend, député LREM de la circonscription où est situé le centre commercial, au Parisien.

"Enfermer Amandine chez elle, c'est non"

Comme elle l'a fait récemment lorsque plusieurs anciennes miss régionales ont accusé le concours de favoritisme, Sylvie Tellier n'a pas tardé à réagir à la polémique. Elle a expliqué au Parisien avoir reporté la venue d'Amandine Petit en Normandie pour des raisons de sécurité dans le contexte actuel et n'être pas responsable de l'événement. "La gestion du public n'est pas de notre ressort. Mon collègue qui était sur place a constaté que toutes les mesures de sécurité et de distanciation sociale étaient mises en place" confie l'ex Miss France. Sylvie Tellier a également expliqué : "L'organisation Miss France n'organisera pas d'événements pour réunir du public. En revanche, enfermer Amandine chez elle, c'est non. Nous ferons exactement comme Clémence Botino l'a fait l'an passé. Nous avons participé à des événements, à des élections locales, régionales, nous avons répondu à des invitations pour des séances de dédicaces, toujours dans le respect des normes sanitaires. Et ce sont les organisateurs qui avaient pour mission de mettre en place toutes les structures nécessaires pour l'accueil du public. Mais il n'est pas d'actualité d'interdire à Amandine de se déplacer, d'aller à la rencontre du public..."