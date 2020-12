Amandine Petit (Miss France 2021) : coup de gueule sur Instagram contre certains comptes de fans

Cela ne fait pas encore 10 jours que Amandine Petit a été élue Miss France 2021, mais la jeune femme enchaîne déjà les critiques et les coups de gueule. Après avoir vu son titre être remis en cause par une partie du public à la suite de son égalité avec sa dauphine, puis après avoir été victime de remarques déplacées sur son physique, la successeuse de Clémence Botino fait désormais face aux faux comptes sur les réseaux sociaux.

L'identité d'Amandine Petit volée sur les réseaux sociaux

A l'occasion d'une nouvelle story publiée sur Instagram, Amandine Petit a en effet révélé que des personnes mal intentionnées se faisaient actuellement passer pour elle sur Twitter, "Je viens m'exprimer sur Instagram pour des choses un peu particulières parce que je me suis levée ce matin en voyant qu'il y avait un compte Twitter à mon propos."

Or, elle l'a confié, si elle n'a rien contre les comptes qui lui sont dédiés, "J'ai pu voir qu'il y avait aussi beaucoup de comptes fans sur Instagram et je vous en remercie parce que vous êtes hyper gentils, je regarde vos publications et ça me fait extrêmement chaud au coeur", elle ne supporte logiquement pas qu'on se fasse passer pour elle et qu'on mente à son public.

Le coup de gueule de la Miss France 2021

"Quand on commence à parler en mon nom, quand on commence à parler en ma personne sur des actes de faits divers... ça commence à me poser un petit problème" a-t-elle ainsi déclaré. "Donc aujourd'hui, par cette présente story, je demande à chacun d'entre vous de signaler ce compte Twitter qui n'est pas le mien. Quand on commence à avoir des engagements qui ne sont pas effectués par ma personne, ça me pose problème." Un sujet que connaissent bien les YouTubeurs qui voient régulièrement de faux comptes promettre à leurs fans de nombreux cadeaux.

Par ailleurs, afin de mettre fin à toute ambiguïté future, Amandine Petit a tenu à l'assurer, le moindre compte Twitter à son nom créé à l'avenir sera forcément un fake, "Je n'ai pas de compte Twitter et vous ne me retrouverez jamais sur Twitter". Le message est passé, on espère maintenant pour la Miss France que 2021 sera plus calme que cette fin d'année 2020.