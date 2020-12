Amandine Petit (Miss France 2021) trop maigre ? Sa réponse parfaite à ceux qui la critiquent

Amandine Petit est notre Miss France 2021 ! L'ex Miss Normandie a été élue ce samedi 19 décembre face à Miss Provence, April Benayoum, et succède donc à Clémence Botino. Et comme à chaque fois (ou presque), cette victoire a fait polémique sur les réseaux sociaux. Critiquée pour son sourire et même sur son poids, Amandine Petit a la réponse parfaite pour tous les haters. On l'aime déjà !

Après Clémence Botino en 2020, c'est Amandine Petit qui a été élue Miss France 2021. On l'a appris par la suite, Amandine Petit était en fait à égalité avec April Benayoum, Miss Provence, et a remporté la couronne grâce au vote du public. La jeune femme de 23 ans originaire du Calvados n'a pourtant pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux ce samedi lors de son sacre au Puy-du-Fou. Après son couronnement, l'ancienne Miss Normandie a réagi aux critiques de la meilleure des façons. Amandine Petit répond aux haters et c'est parfait ! Parmi les critiques des internautes qui n'ont pas été tendres avec Amandine Petit ? Son sourire parfois crispé ou encore... son poids. Eh oui, certains ont trouvé que Miss France 2021 était trop maigre. Des critiques auxquelles la reine de beauté est déjà habituée. "Le Français a toujours quelque chose à redire, on me trouve trop mince, trop souriante, mais je défie quiconque de sourire deux heures d'affilée en ayant l'air aussi naturel du début à la fin." a-t-elle expliqué au Parisien. "Je les invite à me payer le restaurant" Quant à ceux qui jugent qu'elle est trop maigre, Miss France 2021 a la réponse parfaite. "Je les invite à me payer le restaurant. Quand ils auront à toucher à leur PEL pour régler la facture, avec tout ce que je mange, ça leur servira de leçon." a-t-elle lâché. Amandine Petit explique aussi ne pas avoir pris de poids pendant la préparation du concours. Mais pas parce qu'elle n'a rien mangé ! "Je n'ai pas pris un gramme alors que l'on mangeait extrêmement bien au Trianon Palace de Versailles. Je pourrais manger 5 Mac Do à la suite, ça serait la même chose !" confie-t-elle. Preuve qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche ! La nouvelle Miss France a également profité de ses interviews pour défendre April Benayoum, sa première dauphine, victime de tweets antisémites durant l'élection.