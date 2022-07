Amandine Petit : la vie après Miss France ? "Je souhaite garder les pieds sur terre" (Interview)

Chaque année, les Français élisent leur nouvelle Miss. Pour 2022, c'est Diane Leyre qui a conquis le coeur des téléspectateurs de TF1 et c'est évidemment celle qui l'a précédée, Amandine Petit, qui lui a remis sa couronne. Mais que devient Miss France 2021 depuis ?

Amandine Petit a quitté Paris

Présente au festival de télévision de Monte Carlo 2022 où elle était coanimatrice de la soirée de clôture, Amandine Petit s'est confiée sur sa nouvelle vie au micro de PRBK. La reine de beauté nous a confié que ce retour à la vie "normale" n'a pas été violent pour elle puisqu'elle peut compter sur ses proches pour l'entourer. Et d'ailleurs, Amandine Petit a depuis quitté Paris, où elle a vécu le temps de son règne, pour retourner chez elle, en Normandie. "La vie d'une Miss après, c'est la vie d'une Amandine Petit qui souhaite rester les pieds sur terre, qui souhaite continuer à avoir une vie très proche de sa famille qui, par conséquent, est retournée vivre en Normandie." nous a-t-elle expliqué.

