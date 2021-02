Amandine Petit (Miss France 2021) révèle la règle qu'elle doit absolument respecter en tant que Miss

C'est une information que certains ont peut-être oublié à cause de l'épidémie de Covid-19 qui empêche les rassemblements et qui a vu le gouvernement imposer un couvre-feu en France, mais on a une nouvelle Miss France depuis le 19 décembre dernier : Amandine Petit. Et si la jeune femme - qui a succédé à Clémence Botino, vit un début de règne aussi discret que frustrant, cela ne l'empêche pas de donner régulièrement quelques interviews afin de parler de sa nouvelle situation.

Des interdictions à respecter pour les Miss France ?

Ainsi, c'est dans l'émission Un éclair de Guény diffusée sur VL.media que l'on a récemment pu la retrouver. Et à cette occasion, la Miss Normandie a été interrogée sur les obligations/interdictions qu'elle serait obligée de suivre au quotidien avec son nouveau statut. Une question intéressante qui nous a offert une réponse étonnante.

Dans un premier temps, Amandine Petit a en effet assuré qu'il n'existe aucune clause qui la contraint à se maintenir réellement en forme, "On n'a pas de poids à ne pas dépasser". En revanche, elle a confessé qu'elle n'est pas tout à fait libre de jouer... avec ses cheveux.

Des cheveux très surveillés

S'il n'est désormais plus rare de voir des femmes imaginer des coupes et couleurs originales au gré des saisons et de leurs envies, les Miss France doivent de leur côté rester fidèles à l'image qu'elles avaient au moment de l'élection.

"Je dirais que la seule chose que l'on n'a pas le droit de faire, ça va être de se colorer les cheveux" a notamment révélé notre Miss France 2021, avant de préciser ensuite, "Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas le droit d'être rousse, mais les gens m'ont élue avec ce visage-là, et je ne peux pas changer de tête complètement et me dire : 'Demain, je me rase les cheveux, ou je me mets rousse'"

Qui a dit que la vie de Miss France était facile ?