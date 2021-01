Amandine Petit (Miss France 2021) : sa première sortie critiquée, elle se défend à son tour

Le 19 décembre dernier, c'est sans public que Miss France 2021 a été élue lors d'une cérémonie organisée au Puy-du-Fou et retransmise sur TF1. Situation sanitaire oblige, le Comité Miss France a décidé de repousser la venue d'Amandine Petit dans sa région, la Normandie, mais a accepté l'invitation d'un centre commercial de Moselle pour une séance de dédicaces qui s'est déroulée ce samedi 2 janvier. Sauf que les photos publiées sur les réseaux à la suite de cette sortie ont beaucoup fait parler : des centaines de personnes étaient rassemblées avec le masque mais sans distanciation alors que le département fait déjà partie de ceux où le couvre-feu a été avancé à 18h à cause de la reprise de l'épidémie.

"On était derrière un plexiglas avec des masques"

Alors que Sylvie Tellier a expliqué que le Comité Miss France n'était pas responsable de la gestion du public et qu'elle ne souhaitait pas que Miss France 2021 reste enfermée chez elle, Amandine Petit a elle aussi évoqué cette sortie. Interrogée par Fun Radio, celle qui ne serait pas célibataire a expliqué que l'événement avait respecté les règles de sécurité. "Nous, on était derrière un plexiglas avec des masques. Lors de mon discours, j'ai bien dit à tout le monde qu'il fallait respecter les distances de sécurité et faire attention." a-t-elle expliqué à l'antenne.

De son côté, Sylvie Tellier s'est de nouveau exprimée dans une interview à BFMTV, expliquant que "toutes les conditions sanitaires étaient respectées". Elle a quand même expliqué que "les distances de sécurité n'ont pas été respectées pendant quelques minutes". Une sortie - et une polémique - qui n'empêchera pas Amandine Petit de repartir à la rencontre du public prochainement. "Bien sûr qu'on va la revoir dans des centres commerciaux. Pourquoi serait-elle enfermée chez elle ? A partir du moment où on respecte ce couvre-feu." a ajouté Sylvie Tellier.