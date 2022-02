All of Us Are Dead : Lee Yoo-mi (Na-yeon) insultée à cause de son rôle, pourquoi ça ne la dérange pas

De l'amour à la haine... Dans Squid Game, les fans ont adoré le personnage Ji-yeong alias 240 qui se sacrifiait pour sauver Sae-byeok dans l'épisode 6. Après la sortie de la série, son interprète Lee Yoo-mi a reçu de nombreux messages positifs. Elle était loin de se douter qu'un autre rôle allait provoquer des réactions diamétralement opposées.

"On m'a envoyé l'équivalent d'années d'insultes en deux semaines"

Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué mais Ji-yeong de Squid Game et Na-yeon de All of Us Are Dead sont en fait jouées par la même personne : Lee Yoo-mi. Dans la série de zombies qui pourrait avoir une saison 2, l'actrice joue un personnage beaucoup moins sympa. Dans la série, Na-yeon est un peu la bitch de service, manipulatrice et individualiste. Elle n'hésite même pas à infecter volontairement l'un des personnages.

Bref, un personnage pas du tout aimé du public. A tel point que Lee Yoo-mi est devenue la cible des haters sur Internet. Interrogée par Korea Herald, l'actrice est revenue sur ce flot de haine. "Contrairement aux spectateurs qui m'ont montré leur amour et leur soutien après Ji-yeong dan Squid Game, les fans de All of Us Are Dead ont révélé leur haine et leur colère conter Na-yeon avec des memes, des clips vidéo et des posts en ligne. On m'a envoyé l'équivalent d'années d'insultes en deux semaines" a-t-elle confié.

Elle prend ça comme un compliment

Pas de quoi déprimer la star coréenne de 27 ans (découvrez l'âge des acteurs de All of Us Are Dead) en tout cas ! Dans son interview, elle explique prendre ces insultes pour des "compliments" qui montrent qu'elle a pu faire oublier son rôle précédent. "Même si Na-yeon a provoqué de la colère, j'espère que les fans de la série pourront comprendre que ses actions sont motivées par son désir d'être aimée par les gens qui l'entourent. Na-yeon n'est pas une personne démoniaque mais ses actions ont été menées par son souhait d'être au centre de l'attention" a-t-elle expliqué.