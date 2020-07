Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) agressée par des policiers en Espagne : "Ils m'ont tabassée"

"J'avais publié les policiers en train de frapper Samy. C'est pour ça qu'ils m'ont attrapée les policiers. Parce qu'en fait j'étais en dehors et j'ai juste filmé. J'ai dit : 'Arrêtez de frapper mon ami, parce que je filme'" a-t-elle expliqué, du coup "ils m'ont attrapée, ils m'ont tabassée. Il y a un mec, un policier, il m'a étranglée avec ses deux mains, regardez et il avait le genou ici". Et en plus, "ils ont refusé de m'amener un avocat, ils m'ont volé mon téléphone".

La candidate des Marseillais aux Caraïbes a d'ailleurs ajouté : "Toutes les personnes qui ont des vidéos de ce moment là, s'il vous plaît partagez-les, envoyez-les", "J'ai dit aux Français (qui ont été témoins de l'agression, ndlr), sortez vos téléphones, filmez, envoyez".

Pour rappel, entre Alix et les forces de l'ordre, ça ne s'est jamais bien passé. Peu de temps après la mort de George Floyd, la star du petit écran avait insulté des policiers sur Snapchat : "C'est fou de toujours contrôler des noirs et des arabes, bande de fils de p***". L'Unité SGP Police avait alors porté plainte contre Alix.