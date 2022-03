Alix Desmoineaux et Anthony Alcaraz en couple ? Ils auraient été vus très proches en sortie de boîte

En tout cas, Alix Desmoineaux et Anthony Alcaraz ont plusieurs points communs. Tous les deux ont fait de la télé-réalité, et qui plus est dans les mêmes programmes : Les Marseillais, le cross des Marseillais et Les Princes de l'amour. Alix a notamment fracassé Benji pour son bisou avec Océane dans Les Marseillais aux Caraïbes (scène culte), et tenté de retrouver l'amour dans Les Princes de l'amour 8 (Les Princes et les Princesses de l'amour 4). Et Alcaraz a participé aux Marseillais VS Le Reste du Monde 6, avant de tomber sous le charme de Marwa dans Les Princes de l'amour 9 (Les Princes et les Princesses de l'amour 5) mais de partir sans elle car il aimait toujours Elisa.

Alix mène sa vie désormais loin de la télé-réalité

Si Anthony Alcaraz a été mannequin avant la télé-réalité, de son côté, Alix Dmx a décidé de s'éloigner de ce milieu pour devenir influenceuse à part entière. Et elle a aussi sorti son propre livre Glow Up dans lequel elle revient sur son parcours et donne plein de conseils pour s'épanouir dans sa vie et reprendre confiance en soi. Mais Alix est aussi devenue une figure du mouvement #MeToo dans la télé-réalité, en ayant dénoncé Illan Cto (qui dément les accusations d'agressions sexuelles).

Si la star des réseaux a décidé de ne plus se montrer dans les émissions de télé-réalité, c'est parce qu'elle avait l'impression d'être "devenue un produit", comme elle l'avait expliqué au Monde. Les prods "font ce qu'elles veulent avec les images", "on ne sait jamais vraiment ce pour quoi on signe" avait-elle précisé. "La télé-réalité, c'est comme une relation toxique" avait-elle aussi lâché, "Les producteurs nous laissent entendre que, sans eux, on ne sera plus rien".