Anthony Alcaraz (Les Princes 9) en couple avec Marwa avant l'émission ?

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : Anthony Alcaraz et sa prétendante Marwa en couple avant le tournage ?

Après s'être séparé de Kellyn Sun ou encore de Milla Jasmine, Anthony Alcaraz a tenté de retrouver l'amour en devenant prince dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (alias Les Princes de l'amour 9) sur W9. Dans cette saison 2021 de l'émission, Anthony Alcaraz a eu un coup de coeur pour sa prétendante Marwa dès son arrivée. Le candidat de télé-réalité que vous aviez pu voir dans Objectif Reste du Monde et Marwa se sont tout de suite montrés ultra proches et complices ! De quoi éveiller des soupçons... Plusieurs internautes pensent qu'ils étaient en couple en cachette avant le tournage.

>> Anthony Alcaraz (10 couples parfaits 4) exclu : voici ce qu'il s'est réellement passé <<

Le compte Instagram @wassim.tv a réagi à cette rumeur de couple. Dans sa story, le blogueur a confirmé qu'Anthony et Marwa se seraient connus avant Les Princes et les Princesses de l'amour 5. Ils auraient flirté avant le programme mais n'auraient pas été en couple, ils auraient simplement continué à flirter et à se découvrir dans les épisodes : "Oui, ils se connaissaient de l'extérieur mais ils n'étaient pas en couple. C'était un flirt et ils avaient prévu de finir justement ce flirt pendant l'émission". Pour rappel, Nathan aussi connaissait une de ses prétendantes : Alexia. Sauf que le Prince l'avait dit devant les caméras et avait révélé qu'ils avaient eu plus qu'un flirt...

>> Cynthia (Les Princes) et Anthony Alcaraz toujours en couple ? Le candidat répond <<

Anthony Alcaraz et Marwa seraient repartis en couple du tournage des Princes de l'amour 9, selon les nombreux blogueurs de télé-réalité. Mais pas sûr qu'ils soient toujours en couple, car l'influenceur a indiqué dans un post Instagram posté il y a 6 jours : "Je suis célibataire" (en anglais dans la légende). Serait-il séparé de sa chérie ? Ou serait-ce juste un moyen de brouiller les pistes ?

Marwa aurait été violente avec une rivale, la prod aurait voulu l'évincer

Le compte Instagram de Shayara TV avait de son côté expliqué que "la prod veut virer Marwa (la prétendante d'Alcaraz) parce qu'elle a été violente avec sa concurrente. Elle lui a mis un taquet". Mais visiblement, Marwa serait finalement restée puisque d'après plusieurs blogueurs, elle serait repartie au bras de son Prince. Ou alors peut-être sont-ils partis avant la fin du tournage ?