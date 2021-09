Alexandra (Koh Lanta, La Légende) pas respectée : "J'en ai ras-le-bol d'être prise pour une débile"

Koh Lanta, La Légende : Alexandra en a marre de passer pour "une fille perchée voire un peu débile"

Alexandra, qui avait gagné Koh Lanta, les 4 terres alias Koh Lanta 2020, est de retour dans la saison anniversaire des 20 ans de Koh Lanta. Alexandra est en effet au casting de Koh Lanta, La Légende, alias Koh Lanta All Stars 2021 sur TF1. Mais encore une fois, malgré sa victoire précédente, l'aventurière de l'émission animée par Denis Brogniart a été critiquée et rabaissée. Pas forcément par des internautes, mais par plusieurs aventuriers. Se sentant non respectée par ses camarades de jeu, elle a poussé un coup de gueule dans le magazine Télé Star sorti ce lundi 27 septembre 2021.

"J'en ai ras-le-bol qu'on me prenne encore pour l'outsider, une fille perchée voire un peu débile" a déclaré Alexandra. Celle qui faisait partie des transformations avant-après impressionnantes dans Koh Lanta 2020 a ajouté : "Même en ayant gagné Koh Lanta, les 4 terres, je n'ai pas une image aussi légitime que les autres, je trouve ça dingue. Il faut que je sorte un peu plus les rames pour prouver que je suis là".

L'aventurière revient sur l'épreuve du paresseux

Après avoir été critiquée pour ses photos Instagram ou avoir dû se justifier sur des rumeurs et dire qu'elle n'est pas libertine, ni polygame, Alexandra a donc encore dû faire face à des critiques. Et pourtant, la survivor donne tout. Dans chaque épreuve de Koh Lanta, La Légende, tout comme elle le faisait déjà dans Koh Lanta, les 4 terres. D'où son surnom de "Wonder Woman".

Alexandra a d'ailleurs évoqué l'épreuve des paresseux dans Koh Lanta, La Légende. Car si Claude a battu son propre record (il est resté 3 heures et 47 minutes), Alexandra s'est bien débrouillée. "Cette épreuve était l'occasion pour moi de montrer que j'étais en place, au niveau des autres et pas un élément faible comme certains peuvent le penser" a-t-elle souligné, "J'ai même encore des cicatrices sur les bras".