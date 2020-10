Alexandra (Koh Lanta 2020) - une confusion l'oblige à se justifier : non, elle n'est pas libertine

Pour participer à Koh Lanta, il faut se préparer à être fort physiquement pour les épreuves, à anticiper le manque de nourriture... mais aussi à recevoir des critiques sur les réseaux sociaux. Car, comme les candidats des années précédentes, ceux de Koh Lanta, les 4 Terres n'y échappent pas. Après Hadja d'être critiquée sur son comportement, Alix de recevoir des remarques pour ses poils sous les bras, c'est au tour d'Alexandra d'être la cible des critiques sur son physique.

Après son physique, Alexandra critiquée sur son couple

En découvrant son compte Instagram, de nombreux internautes ont été choqués de voir la différence entre les photos postées par la candidate et son image dans Koh Lanta. "J'estime avoir le droit d'être moche sur Koh Lanta, belle sur Instagram ou inversement. Je m'en fous complètement. Et je tiens à préciser également que je n'ai pas fait Koh Lanta pour faire un concours de beauté", répondait-elle. Une semaine plus tard, l'aventurière qui aime se comparer à Wonder Woman doit de nouveau répondre à des remarques... cette fois sur son couple.

"Ce n'est pas pour autant que je suis polygame ou libertine"

Alors que, dans son portrait, elle révélait être en "union libre" avec son compagnon Hugo, de nombreux internautes ont confondu avec un "couple libre" et ont cru qu'elle allait voir ailleurs. Ce à quoi elle a répondu sur Instagram : "Certains se demandent pourquoi en statut de couple je suis en 'union libre'. C'est juste parce que je ne suis pas mariée ni pacsée. J'attends toujours la demande en mariage. Ce n'est pas pour autant que je suis polygame ou libertine". A noter qu'être en union libre est différent d'être un couple libre : cela signifie simplement d'être en concubinage, sans être forcément marié ou pacsé.