Hadja (Koh Lanta 2020) critiquée sur son comportement, elle assume : "je suis fière de ça !"

Surprise ce vendredi 16 octobre 2020 : après Marie-France, éliminée suite aux ambassadeurs, c'est Hadja qui s'est fait éliminer de Koh Lanta 2020, les 4 terres lors du premier conseil de la réunification. En cause : son fort caractère, sa volonté de dominer sur le camp ou encore le fait qu'elle n'était pas assez active sur le camp. Rapidement, la handballeuse s'est mis à dos plusieurs candidats, dont Alix, avec qui le courant ne passait pas. Plusieurs mois plus tard, Hadja ne regrette en aucun cas son comportement : "Je ne regrette pas mon comportement, je suis comme ça. Je n'ai pas été sur Koh-Lanta pour faire du fayotage et rester le plus longtemps possible. Les gens ne me connaissent pas et s'ils veulent apprendre à me connaître qu'ils viennent discuter avec moi. Sinon je reste sur leurs a priori. J'ai toujours voulu rester moi-même, c'est ce que j'ai fait et je suis fière de ça !", a-t-elle confié dans une interview accordée à Voici.

Hadja critiquée, elle met les choses au clair

Visiblement, le message n'est pas passé puisqu'elle met à nouveau les choses au clair dans un live Instagram : "J'aurais pu aller négocier auprès des autres candidats parce que je savais un peu qu'on allait m'éliminer (...) Je suis pas ce genre de personne à aller lécher le c*l des gens pour pas me faire éliminer ! Je voulais pas les faire changer d'avis parce que je m'en fous, je suis pas comme ça ! Ils étaient pas contents, ils voulaient pas m'apprendre à me connaître, bah tant pis !". Si elle était à l'époque la cible des aventuriers, elle est aujourd'hui celle d'internautes. "Sur les réseaux sociaux, ce sont souvent des gens frustrés derrière de faux comptes. Ça ne me fait ni chaud ni froid.", confie-t-elle à Voici.

"On m'a déjà proposé 50 000 euros pour des insultes"

Au delà des critiques ou messages racistes, celle qui était restée très proche de Bertrand-Kamal reçoit régulièrement des messages obscènes : "Ça ne se calme pas ! Les pulsions sexuelles des gens... Soit ils doivent voir des psy ou être enfermés, mais il faut se faire soigner ! Là, j'en reçois tout le temps, une dizaine de messages par jour ! Ce ne sont que des faux comptes, je les signale tout le temps ! J'ai ce côté dur à l'écran, un peu caractériel et dominateur, il y a des gens bizarres, j'ai l'impression que ça leur plaît. On m'a déjà proposé 50 000 euros pour des insultes. J'ai failli y réfléchir (rires). C'est pour vous dire que ça va loin ! On me propose de grosses sommes pour des insultes au téléphone ou des trucs louches." Heureusement, elle peut aujourd'hui compter sur le soutien d'Alix, avec qui elle est devenue proche...