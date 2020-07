Agents of Shield : les Asiatiques sous-représentés chez Marvel et ailleurs ? Chloé Bennet se confie

Les Asiatiques sous-représentés au cinéma et dans les séries

Il y a quelques jours, Peter Shinkoda - l'interprète de Nobu dans la série Daredevil, a dénoncé le racisme perpétré par certains dirigeants de Marvel TV à l'encontre des personnages asiatiques. Des révélations qui ont logiquement choqué les fans, mais qui ne semblent pas surprendre Chloe Bennet, l'interprète de Daisy dans la série Agents of Shield.

Devenue malgré-elle la première héroïne asiatique de Marvel Studio en 2013, la comédienne a confessé à Looper qu'il y avait encore un véritable problème de représentation pour cette communauté sur nos écrans, "De toute façon, à partir du moment où l'on en vient à aborder le sujet, cela montre bien que le changement n'est pas encore là, si vous comprenez ce que je veux dire". Et il est vrai qu'au regard des récentes nominations aux Emmy Awards 2020, le faible pourcentage de personnes asiatiques parmi les nommées a de quoi étonner.

Le problème d'Hollywood

Le souci selon elle, c'est que les studios semblent prendre cette problématique à l'envers. Plutôt que d'innover naturellement, ils préfèrent copier bêtement ce qui fonctionne, "Actuellement, surtout pour les personnes qui ne sont pas Asiatiques, il y a le sentiment d'une mode des Asiatiques à Hollywood. Ils sont un peu du genre, 'Oh, les films Asiatiques fonctionnent, intéressant'. Mais être Asiatique, ça n'a rien d'une mode". Un petit tacle lancé à destination de Marvel qui s'est vanté de surfer sur la carte diversité en annonçant la production d'un film centré sur le super-héros Shang-Chi après avoir constaté le succès de Black Panther ? Mystère.

Selon Chloe Bennet, le véritable exemple à suivre et là où Marvel a été bon, c'est justement dans son propre casting pour Agents of Shield. Elle l'a rappelé avec fierté, "Ils m'ont castée parce que j'étais la meilleure pour le rôle et ensuite ils ont orienté l'écriture afin de correspondre à mon ethnie, ma diversité, afin que cela fasse partie du personnage, ce qui apporte une vraie richesse". Visiblement, c'est de cette façon que les créateurs devraient avant tout procéder afin d'éviter les clichés et ne plus enfermer les personnages dans des cases, "C'est une façon de faire qui est très organique et très cool. (...) Il faut s'éloigner du côté mode et simplement se dire, 'On caste des personnes qui sont géniales pour ces rôles et ils se trouvent qu'elles peuvent être Asiatiques [et pas seulement blanches]'. C'est là que les choses commenceront à changer".

Reste désormais à savoir si son message sera entendu.