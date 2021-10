After - Chapitre 3 : Hero Fiennes-Tiffin parle du comportement "toxique" d'Hardin avec Tessa

Hardin "toxique" avec Tessa dans After : Hero Fiennes-Tiffin se confie sur son personnage

Dans les livres After d'Anna Todd, Hardin Scott a un comportement "toxique" et "malsain" avec Tessa Young comme beaucoup de fans l'ont souvent fait remarquer sur les réseaux. Un comportement que l'ont voit beaucoup moins dans les films After - Chapitre 1 (After) et After - Chapitre 2 (After We Collided). Et Anna Todd a aussi enlevé des scènes jugées toxiques dans les suites After - Chapitre 3 (After We Fell) qui sort ce 22 octobre 2021 sur Amazon Prime Video et After - Chapitre 4 (After Ever Happy) qui est déjà tourné. Hero Fiennes-Tiffin a de son côté évoqué son personnage d'Hardin et son attitude avec Tessa, jouée par Josephine Langford.

"Rien de tout cela n'est malveillant" a avoué Hero Fiennes-Tiffin à Stylecaster, en parlant du mauvais comportement d'Hardin avec Tessa. "Il est manifestement très perturbé et a ses propres problèmes à régler, mais on ne lui présente pas un chemin facile à parcourir pour les surmonter" a-t-il rappelé. "La patience dont fait preuve Tessa à son égard est fondamentale pour leur relation et pour aller là où ils veulent aller" a aussi ajouté l'acteur qui s'était confié sur le tournage des scènes de sexe dans les films After.

"Une grande partie de la nature de la relation entre Hardin et Tessa n'est pas parfaite"

Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford savent donc que leurs personnages ont une relation compliquée et malsaine, surtout dans les livres. Mais dans les films, les équipes ont essayé de ne pas idéaliser leur romance pour ne pas prôner une idylle toxique. "C'est une ligne fine à franchir. Nous faisons une romance, et c'est censé être divertissant. Une grande partie de la nature de la relation n'est pas parfaite, mais c'est quelque chose dont nous avons toujours été conscients, en essayant de ne pas trop la glorifier" a ainsi expliqué l'interprète d'Hardin qui n'a pas de vrais tatouages dans la vie (ce sont des tatouages réalisés par des maquilleuses dans les coulisses du tournage).

"Mais en fin de compte, c'est une ligne de démarcation très difficile à franchir parce que vous ne voulez pas la glorifier et faire croire aux gens que c'est une bonne façon d'être, mais en même temps, dans le monde du cinéma, c'est quelque peu divertissant" a précisé Hero Fiennes-Tiffin, "C'est un équilibre dont nous étions conscients et nous espérons l'avoir trouvé".