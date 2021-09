After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4 : des scènes "toxiques" supprimées des films grâce aux fans

Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin en interview pour After

On ne connaît toujours pas la date de sortie d'After - Chapitre 3 en France mais une chose est sûre : le film et sa suite, After - Chapitre 4, seront dispo sur Amazon Prime Vidéo. Dans certains pays d'Europe, le 3e volet de la saga avec Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin est déjà sorti et la réalisatrice Castille Landon a dévoilé une info surprenante : certaines scènes des livres d'Anna Todd, jugées "toxiques" ont été supprimées des films... grâce aux fans. On vous explique.