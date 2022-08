Adixia trompée par Simon Castaldi : un tacle adressé à Virginie ? Les internautes la soutiennent

Depuis le 11 juillet 2022, les fans de télé-réalité peuvent suivre les épisodes du Reste du Monde, romance à Ibiza, du lundi au vendredi sur W9. Si l'émission est centrée sur le mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika, d'autres couples se sont également créés sur le tournage. Un gros rapprochement a eu lieu entre Simon Castaldi et Virginie. Ils se sont embrassés plusieurs fois et ont dormi ensemble. Dans les épisodes, on voit que cela ne plait pas du tout à la future mariée et on peut la comprendre, car le fils de Benjamin Castaldi est en couple avec son amie Adixia.

Virginie tacle Adixia... Elle lui répond ?

Virginie, qui de son côté ne semble avoir aucun remord, n'a pas hésité à se moquer d'Adixia en story Instagram. Le 28 juillet dernier, elle s'est rendue chez le coiffeur et a posté une photo d'elle pour dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux. "Du coup, je me transforme en Adixia", a-t-elle écrit en légende, avant d'ajouter : "Et non... Je rigole". Une blague de très mauvais goût quand on imagine la peine que peut avoir l'ex de Paga en voyant les images de son rapprochement avec Simon.

Ce mercredi 3 août 2022, Adixia, qui aurait pardonné Simon à la fin du tournage, a posté une vidéo sur TikTok qui semble bien être un tacle à sa rivale... Ou même une menace. "Je veux du buzz !!!!! Je vais t'en donner" écrit-elle.