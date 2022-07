Virginie (Le Reste du Monde) provoque Adixia après son aventure avec Simon : le petit tacle osé

Depuis le 11 juillet 2022, W9 diffuse Le Reste du Monde, romance à Ibiza. Bien avant que les téléspectateurs puissent découvrir les épisodes, une info qui a surpris tout le monde a fuité : Simon Castaldi aurait trompé Adixia avec Virginie.

La rumeur se confirme dans les images diffusées ces derniers jours. Ce mardi 26 juillet, le fils de Benjamin Castaldi et l'ex de Nicolo se sont fait leur premier bisou. Ils ont été encouragés par d'autres candidats, ce qui a rendu folle Mélanie Orl devant sa télévision. "L'attirance entre 2 personnes, parfois, ça ne s'explique pas, ok... Mouais, on va dire ça... Mais les autres qui motivent autour, faut m'expliquer. Beurk", a écrit l'ex de Greg Yega en légende d'un extrait de l'émission, en story Instagram.

"Un mec ignoble"

Dans l'épisode diffusé le 27 juillet, on a même appris que Simon Castaldi avait rejoint Virginie dans son lit pendant la nuit. Une info qui a choqué Nikola Lozina. Le papa de Zlatan n'a pas hésité à qualifier son ami de "mec ignoble". Et il n'a pas tort puisque le candidat va réellement briser le coeur de sa chérie. Dans la bande-annonce du RDM, que nous vous avons décryptée, on voit Adixia en larmes et très en colère. Mais l'ex de Paga l'aurait finalement pardonné et les deux seraient actuellement de nouveau ensemble.

Virginie tacle Adixia

Une décision qui ne semble pas plaire à Virginie. Ce jeudi 28 juillet 2022, elle a taclé Adixia en story Instagram.

L'ex de Vincent Shogun s'est rendue chez le coiffeur et a posté une photo d'elle pour dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux.