Les Apprentis Aventuriers 5 : Simon et Adixia de nouveau en couple après sa tromperie avec Virginie ?

L'histoire d'amour entre Simon Castaldi et Adixia a commencé dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6. Depuis, leur relation est rythmée par les hauts et les bas. Ils se sont même séparés juste après leur participation aux Apprentis aventuriers 5. Récemment, les deux candidats de télé-réalité sont partis sur le tournage du Reste du Monde, dont le concept a changé, et on a appris que Simon aurait été infidèle à sa chéri. Il l'aurait trompée avec Virginie, l'ex de Nicolo.

"Quand Nicolo a intégré l'aventure, il l'a extrêmement mal pris et a commencé à se clasher avec Simon et Virginie. Ils s'étaient fraîchement séparés et il n'en croyait pas ses yeux que Virginie puisse passer à autre chose aussi rapidement", avait révélé Shayara TV, avant d'ajouter : "Adixia a intégré le tournage très récemment. Elle aurait pleuré toutes les larmes de son corps en découvrant que Simon l'avait trompée avec Virginie. Apparemment personne n'aurait rien fait pour stopper cette relation, même si Laura Lempika n'approuvait pas. Simon se disait malheureux dans la relation".

Adixia et Simon se seraient remis en couple !

Mais ce dimanche 29 mai 2022, Shayara TV a annoncé une nouvelle qui a surpris beaucoup de monde. Simon et Adixia se seraient déjà remis ensemble ! "Simon et Adixia se sont remis ensemble. Non mais c'est une blague belge ??? Il l'a trompée avec Virginie et Adixia a accepté de se remettre avec Simon... Je suis morte de rire" est-il écrit en story du compte Insta.