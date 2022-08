Adixia et Simon Castaldi (Le Reste du monde) toujours en couple après la tromperie ? Elle sème le doute mais...

Adixia est tombée très amoureuse de Simon Castaldi sur le tournage des Marseillais vs Le Reste du Monde. Les deux candidats ont ensuite connu une relation rythmée de hauts et de bas pendant presque un an. Mais, tout a basculé sur le tournage du Reste du Monde, romance à Ibiza. En effet, Simon a trompé sa chérie avec Virginie. Lorsqu'elle a appris cette triste nouvelle, Adixia a pété un câble et insulté sa rivale. Elle l'a menacé de lui "pourrir" la vie et a promis qu'elle ne se mettrait plus jamais avec lui.

Un amour caché ?

Mais, dans la bande annonce que nous vous avons décrypté, on voit Simon et Adixia s'embrasser et donc une réconciliation devrait bien avoir lieu. Sur ses réseaux sociaux, l'ancienne Ch'tis fait tout pour brouiller les pistes sur son couple pour le moment.

"Je m'attendais bien à recevoir beaucoup de questions par rapport à Simon. Je peux juste vous dire... Vous verrez bien", répond-elle lorsque l'un de ses fans lui demande de faire un point sur sa relation avec Simon.