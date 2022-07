Adixia bientôt trompée par Simon Castaldi ? Bastos balance sur le couple !

Les tensions entre Simon Castaldi et Bastos ne risquent pas de s'apaiser ! Les deux candidats de télé-réalité sont en guerre depuis déjà un petit moment et celui qui est désormais en couple avec Belle en a rajouté une couche dans une interview accordée à GossipRoom. En effet, il a parlé de la relation du fils de Benjamin Castaldi et Adixia.

"Elle ne choisit pas bien les mecs avec qui elle sort"

Il a commencé par révéler que l'ex de Paga était déjà venue dans son van. "Adixia est déjà venue dans mon van. On n'a pas vraiment fait un van date, mais on a fait une visite de maison hantée", s'est-il rappelé, avant d'ajouter : "Adixia est hyper gentille, beaucoup trop je pense. Il lui arrive des bricoles à cause de ça"

Selon Bastos, "Elle ne choisit pas bien les mecs avec qui elle sort et j'espère pour elle qu'elle va trouver chaussure à son pied". "Moi j'ai été attiré par Adixia avant de la connaître, et puis après plus. Mais par contre, avec plaisir de faire un van date avec elle. Je l'adore" précise-t-il.

"Moi je dirai qu'il va la tromper, ou il va la larguer pour une autre"

Enfin, l'ex de Victoria Méhault assure qu'il ne croit pas du tout au couple Simon/Adixia. "Adixia et Simon, ce n'est pas un couple qui fonctionne. Je soupçonne même Simon d'avoir fait durer ce couple contre son gré jusqu'au prochain tournage. Moi je dirai qu'il va la tromper, ou il va la larguer pour une autre, un truc comme ça".

Et visiblement Bastos a vu juste ! Dans la bande annonce du Reste du Monde, romance à Ibiza, que l'on a décryptée, on voit que Simon a trompé Adixia avec Virginie. Mais, sur les images, on s'aperçoit que la jeune femme a fini par le pardonner. Ils ont même annoncé qu'ils s'étaient remis ensemble sur Instagram.

On espère pour le couple que Simon fera mentir Bastos et qu'il ne trompera plus sa chérie.