Absolument royal : où a été tournée la comédie romantique de Netflix ?

La bande-annonce du film Absolument Royal sur Netflix : où a-t-il été tourné ?

Disponible depuis le 20 janvier 2022 sur Netflix, Absolument royal (The Royal Treatment en version originale) a déjà conquis les abonnés puisque la comédie romantique avec Mena Massoud et Laura Marano est dans le top 10 des programmes les plus vus, en France et dans le monde. Mais où a été tourné le film, pour les scènes se déroulant dans le royaume fictif de Lavania ? On a la réponse.