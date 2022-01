Mena Massoud (Absolument Royal) : grave accident, boycotté par Hollywood... 5 choses à savoir sur l'acteur

Un futur super-héros au cinéma ?

Tandis que DC s'apprête à lancer de nouveaux super-héros sur nos écrans (un Batman version Robert Pattinson, un Black Adam version Dwayne Johnson, une Batgirl version Leslie Grace), Mena Massoud rêve quant à lui d'incarner... Nightwing aka Dick Grayson, le premier Robin de Bruce Wayne. Auprès de Screen Rant, l'acteur a révélé qu'il faisait déjà beaucoup de musculation afin d'obtenir le corps idéal pour ce rôle, "Je veux jouer un super-héros, donc je me dois de ressembler à un super-héros. Peut-être que je fais les choses à l'envers en me musclant avant d'avoir été casté, mais je pense que c'est important de montrer que non seulement tu veux quelque chose, mais aussi que tu travailles très dur et intelligemment pour y accéder".

Et pourquoi Nightwing plus qu'un autre personnage ? "Batman a été incarné de nombreuses fois et par des acteurs fantastiques, a confessé Mena Massoud. Je ne pense pas que je pourrais faire mieux. Mais Nightwing possède une histoire vraiment intéressante qui n'a encore jamais été racontée avant. C'est un personnage qui m'a toujours attiré".