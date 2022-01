Mort de Gaspard Ulliel : son accident ? "Comme si, à vélo, vous preniez un mur sans freiner à 30 ou 40 km/h"

A la montagne, tout peut basculer en une fraction de seconde. Après le terrible accident de Michael Schumacher encore dans toutes les têtes, c'est Gaspard Ulliel qui a été victime d'un accident de ski. L'acteur n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Ce mercredi 19 janvier 2022, la star du cinéma est morte d'un traumatisme crânien à l'hôpital de Grenoble. Selon les premiers détails, il circulait sur une piste bleue quand il est entré en collision avec un autre skieur, d'origine lituanienne. La procureure de la République d'Albertville avait ensuite expliqué que cet accident mortel n'était pas dû à la vitesse ni à un mauvais comportement.

Un choc peu violent, les nouveaux témoignages

Comme le rapporte France Bleu, les témoignages recueillis par la police donnent plus de détails sur le déroulé du drame. On apprend notamment que l'autre skieur impliqué, venu de Lituanie pour des vacances en France, est âgé d'une quarantaine d'années. Entendu par la police, comme plusieurs témoins de la scène, il aurait confié être entré en collision avec Gaspard Ulliel. Un choc qui, cependant, "n'aurait pas été particulièrement violent" précise France Bleu.

Par la suite, Gaspard Ulliel aurait été "déséquilibré" et "sa tête aurait heurté le sol, la neige" précise le site de la radio. L'acteur de 37 ans ne portait pas de casque, contrairement à l'autre skieur impliqué. "C'est comme si vous étiez à vélo et que vous preniez un mur sans freiner à 30 ou 40 km/h" précise un expert à France Bleu. Une vitesse qui peut donc être fatale et l'a malheureusement été. Comme la procureure de la République d'Albertville, France Bleu précise qu'aucune plainte n'a été déposée et qu'une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. D'autres témoins de la scène devraient être entendus dans les jours à venir pour continuer d'éclaircir les circonstances du drame.