5 hommes à la maison : Emilie toujours en couple avec Guillaume ? Elle répond

Après deux semaines de diffusion, la nouvelle émission de M6 intitulée 5 hommes à la maison semble ne pas avoir conquis les téléspectateurs. Face aux mauvaises audiences, la chaîne décidait de déprogrammer l'émission de dating pour diffuser dès ce lundi 10 août Chasseurs d'appart'. Malheureusement, ce n'est pas le seul échec du programme. Jennifer, la première candidate, n'est plus en couple avec Alexis, qu'elle choisissait face à Jérémy. Qu'en est-il pour Emilie, candidate la semaine dernière ? Est-elle toujours en couple avec Guillaume, qu'elle choisissait face à Damien ?

Emilie toujours en couple avec Guillaume ?

L'ambulancière de 36 ans originaire du Pas-de-Calais a répondu sur sa page Facebook et, malheureusement, leur relation a été de courte durée : "Avec Guillaume, ça a été très très bref!!! Un retour sur Montpellier dès le lendemain. On s'est revu 3 semaines plus tard quelques jours chez lui, pour se revoir 2 jours sur Paris. Ça commencé déjà à être douteux sur une certaine compatibilité. Puis un choix osé de sa part : me rejoindre pour le confinement à Boulogne sur Mer ! Entre mon métier (qui a été une épreuve très difficile lors de ce covid), un déséquilibre complet de tempérament entre nous... A ma grande surprise, j'ai découvert un côté très effacé qui m'a refroidie instantanément. Un seul choix possible... qu'il reparte au plus vite à Montpellier!!!", explique-t-elle, ajoutant "Je lui souhaite tout le bonheur du monde !".